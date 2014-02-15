عيد الحب (فالنتاين)

بدأنا هذه الأيام نسمع الأسطوانة. النصائح العصماء التي تحذر الشباب من الانجراف وراء الأفكار الهدامة. نفس القصص عن القديس فالنتاين والوثنية وغيرها من التعابير المكررة عاماً بعد عام. أصبح الأمر مناسبة تعاد بتكرار لا يعرف الملل. لم يعد عيد القديس فالنتاين بل أصبح عيداً لهؤلاء. نفس الكلام نفس العبارات نفس الشتائم نفس النصائح يضاف إلى ذلك أسماء دعاة جدد يضافون إلى المسرح.

كثير منا شاهد المقطع الذي ذبح فيه المجاهدون في سورية رأس رجل بالسكين في حفلة رهيبة لا تستطيع أن تقيمها أقسى القلوب وأكثرها وحشية ودموية. كيف يمكن أن تصاغ قلوب البشر بهذه القسوة والكراهية. من ربى هؤلاء البشر ومن صاغ لهم وجداناتهم. ان تشاهد مجموعة كبيرة من الملثمين تلتف حول ضحية لا حول له ولا قدرة، كل واحد من هؤلاء يتمنطق بسلاحه يتفرج على عملية قطع الرقبة من النحر. إذا كنت على قدر ولو بسيط من ربط الأشياء ببعضها سوف تلاحظ أن هؤلاء الذين يهاجمون عيد الحب يناصرون هؤلاء القتلة. هم من عناهم الأمر الملكي الكريم الذي وضع نظام التعامل مع الإجرام الذي يحدث باسم الإسلام

لكي نفهم ظاهرة القتل الوحشي في سورية علينا أن نقرأ توجهات دعاة التحريض وعلاقتهم بالشعر وعلاقتهم بالرواية وعلاقتهم بالرسم وعلاقتهم بالموسيقى فإذا جمعنا هذه الأشياء وتفحصنا رؤيتهم لها سنصل إلى علاقتهم بالحب. هجومهم على عيد الحب لا يعني أنهم يقرون الحب ويعترضون على اتخاذ عيد له مما قد يخالف بعض الآراء الفقيهة. هل سبب هذه الحملة على عيد الحب كون عيد الحب يرتبط بقديس وغيرها من الممارسات الوثنية إذا ما سبب حملتهم على الرواية وما سبب حملتهم على الموسيقى وما سبب حملتهم على الشعر وما سبب حملتهم على المسرح وما سبب حملتهم على السينما وما سبب حملتهم على السيرك وما سبب حملتهم على الرسم والتصوير؟ ما الذي تركوه من أشياء الوجدان الإنساني لم يعلنوا الحرب عليه. هذا الشخص الذي نحر رقبة الأسير بكل وحشية وكأنه يمارس لعبة من أين جاء وعلى يد من تربّى ومن أخلاه من إنسانيته. لكي يتخلي الإنسان عن إنسانيته اعمل على حرمانه من عوامل إثراء الوجدان. اعمل على تجفيفه بكل ما في الكلمة من معنى. دعه يكره كل شيء يتصل بالحب والجمال. من هو العدو في حملاتهم هل هو القديس فالنتاين أم الحب أم الوردة.

يشنون حرباً ضارية على شبكة الحب كلها. على الوردة وعلى الفن وعلى العلاقات الإنسانية. إذا كان الشاب يصاغ ويصمم أن يكون ضد جماليات الطبيعة المتمثلة في جمال الوردة وضد جماليات الإبداع الإنساني المتمثل في الموسيقى وأخيراً يكون ضد صميم الإنسان المتمثل في الحب. ما الذي يبقى لهذا الشاب غير أن يضم إلى داعش والنصرة ويكون قاتلاً بلا رحمة ولا شفقة.

نقلاً عن صحيفة "الرياض"