مستشفى صامطة ينفذ 2418 زيارة منزلية منذ بداية العام

بلغ عدد الزيارات التي نفذها فريق الطب المنزلي بمستشفى صامطة العام في منطقة جازان منذ انطلاق البرنامج مطلع العام الحالي أكثر من 2418 زيارة، استفاد من خدماتها الطبية نحو 148 مريضاً ومريضة على مستوى محافظة صامطة وقراها.

وأكد المشرف العام على القطاع الصحي الجنوبي ومدير مستشفى صامطة العام، إبراهيم بن عبدة الجبيلي، أن البرنامج لا يزال مستمراً في تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 1435هـ، وذلك من قبل فريق طبي تم تجهيزه بجميع اللوازم الطبية الذي يتكون من طبيبين وممرضين وممرضتين وفني علاج طبيعي وأخصائيين اجتماعيين، وذلك لتقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم بجميع قرى محافظة صامطة.