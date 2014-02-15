وزارة الحج تتعاقد مع 994 موظفاً موسمياً

تعاقدت وزارة الحج مع 994 موظفاً ومستخدماً موسمياً للعمل بلجان الفرع، والإشراف على استقبال وتوجيه حوالي 31.665 حافلة قادمة من المدينة المنورة وجدة مع المصادقة على أكثر من 9.009 عقد إسكان باستيعابية 1.379.325 حاجاً، وتوريد وتصدير أكثر من 24.095 معاملة للفترة من 1/11/1434هـ إلى 15/1/1435هـ وذلك بفرع الوزارة بمكة المكرمة في إطار الرؤيا المستقبلية للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات في موسم الحج، كما تمكن فرع وزارة الحج بمكة المكرمة وفي خطوة غير مسبوقة من تنفيذ حوالي 552 جولـة، و1.948 زيارة ميدانية طوال العام الماضي 1434هـ للفنادق من قبل لجنــة من غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، ومعالجة 39 حالة سمسرة وإحالتها للجهات المختصة، واستكمال اللازم بموجبها، وقيـام فـرق الطـوارئ والسلامـة بأكثر مـن 1.532 زيارة على مواقع سكن الحجاج بمكة المكرمة، و372 زيارة بالمشاعر المقدسة للتأكد من اشتراطات السلامة، حيث تم التعامل من قبل فرق الطوارئ والسلامة لمعالجة أكثر من 152 مخالفة تتعلق بمخالفات اشتراطات السلامة.

وكشف مدير عام فرع وزارة الحج بمكة المكرمة، الدكتور أمين فطاني، أن الفرع استطاع من خلال رؤيته المستقبلية أن يصبح المسؤول المباشر والرئيس عن وضع البرامج وآليات العمل لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الإدارة العليا المتصلة بمهام الإشراف والمتابعة والمراقبة والتقييم للخدمات والأعمال التنفيذية المقدمة من القطاعات الخدمية الأهلية للحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من تأمين وتوفير الكوادر البشرية والتجهيزات والآليات، ومناقشة واعتماد خطط مؤسسات الطوافة الأهلية ومكتب الزمازمة، ومراقبة ومتابعة خدمات مؤسسات الطوافة ومكتب الزمازمة، وتنفيذ مسؤوليات وزارة الحج لخطة الدفاع المدني في الحالات الطارئة.

وقال "في الوقت الذي تمكن فيه الفرع من إيصال حوالي 36.855 حاجاً تائهاً بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة العام الماضي، قام من خلال كم كبير من الكوادر البشرية السعودية المؤهلة من تشغيل مراكز توجيه واستقبال الحجاج، وتشغيل مراكز مراقبة تفويج ومغادرة الحجاج ومعالجة شكاوى الحجاج، وإرشاد الحجاج التائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ورعاية 23 من الأطفال التائهين بالمشاعر المقدسة مع المساهمة في تنفيذ حوالي 912 رحلة لنقل الحجاج التائهين عبر سيارات الإرشاد الموحد، وتوزيع أكثر من 14.500 وجبة إعاشة على الحجاج التائهين بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتعرف إلى أكثر من 116 ضائعة من أصل 180 وتسليمها لأصحابها.

وأشار إلى رصد الفرع وتسجيل عموم الوقوعات الخاصة بالحجاج في ذات العام بما يقارب 1.276 واقعة مختلفة بمكة المكرمة، وإكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وإصدار واعتماد أكثر من 1.997 تصريح تنقل للحجاج وممثليهم بمختلف فئاتها وأنواعها، واستقبال ومعالجة أكثر من 117 شكوى للحجاج تجاه مؤسسات الطوافة والشركات السياحية وأصحاب المساكن، والإشـراف والمتابعة لإنهاء مغادرة أكثر من 24.342 حافلة لما يقارب من 995.406 حجاج إلى المدينة المنورة وجدة".

ولفت إلى أن الإجمالي العام لعدد الزيارات الميدانية لفرق لجان المتابعة والمراقبة لجميع المؤسسات بلغ 21.545 زيارة.