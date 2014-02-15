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رعى الرئيس الإندونيسي الدكتور الحاج يودويونو وبحضور الأمير خالد بن سلطان الحفل الختامي لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك رعى الرئيس الإندونيسي الدكتور الحاج يودويونو وبحضور الأمير خالد بن سلطان الحفل الختامي لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك السبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالباحة حسين الرويلي خلال جولته على مستشفى بلجرشي الجديد أن التشغيل المبدئي له سيكون الشهر المقبل. أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالباحة حسين الرويلي خلال جولته على مستشفى بلجرشي الجديد أن التشغيل المبدئي له سيكون الشهر المقبل. السبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
انطلاق فعاليات "كلنا منتجون" في قصر إبراهيم التاريخي بالأحساء انطلاق فعاليات "كلنا منتجون" في قصر إبراهيم التاريخي بالأحساء السبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
مركز الملك عبدالله للأبحاث الصحية ينفذ حملة للتبرع بالخلايا الجذعية لزوار القرية التراثية بالجنادرية مركز الملك عبدالله للأبحاث الصحية ينفذ حملة للتبرع بالخلايا الجذعية لزوار القرية التراثية بالجنادرية السبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
وفد كوبي زار قرية الباحة التراثية بقرية الجنادرية وفد كوبي زار قرية الباحة التراثية بقرية الجنادرية السبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014

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