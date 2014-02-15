رعى الرئيس الإندونيسي الدكتور الحاج يودويونو وبحضور الأمير خالد بن سلطان الحفل الختامي لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيكالسبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
أوضح مدير عام الشؤون الصحية بالباحة حسين الرويلي خلال جولته على مستشفى بلجرشي الجديد أن التشغيل المبدئي له سيكون الشهر المقبل.السبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
انطلاق فعاليات "كلنا منتجون" في قصر إبراهيم التاريخي بالأحساءالسبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
مركز الملك عبدالله للأبحاث الصحية ينفذ حملة للتبرع بالخلايا الجذعية لزوار القرية التراثية بالجنادريةالسبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014
وفد كوبي زار قرية الباحة التراثية بقرية الجنادرية السبت 14 ربيع الثاني 1435 هـ - 15 فبراير 2014