رعى الرئيس الإندونيسي الدكتور الحاج يودويونو وبحضور الأمير خالد بن سلطان الحفل الختامي لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك

رعى الرئيس الإندونيسي الدكتور الحاج يودويونو وبحضور الأمير خالد بن سلطان الحفل الختامي لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن والسنة النبوية لدول آسيان والباسفيك