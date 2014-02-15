23 عقداً لمشاريع بلدية بمليار ريال

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، عن 23 مشروعاً بلدياً في عدد من المناطق السعودية، بتكلفة تتجاوز مليار ريال.

وقال بيان من الوزارة إن من أبرز المشروعات التي تم توقيع عقودها لصالح منطقة مكة المكرمة، مشروع تنفيذ تقاطع المدينة المنورة بجوار سوق الهجرة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، بمبلغ 68 مليوناً و441 ألفاً و680 ريالاً، ومدة العقد عام واحد، ومشروع تنفيذ تقاطع طريق بطحاء قريش مع الطريق الدائري الرابع لمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية بمبلغ 59 مليوناً و431 ألفاً و600 ريال، ومدة العقد عام واحد.

وفي منطقة المدينة المنورة، شمل عقد مشروع إنشاء المركز الحضاري في المدينة المنورة موقع الاحتفالات (المرحلة الأولى)، مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بمبلغ 53 مليوناً و970 ألفاً و555 ريالاً، ومدة العقد 10 أشهر.