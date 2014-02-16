الأمير سلمان بن عبدالعزيز يبحث مع عزيز آخر التطورات

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بقصر البنجاب في إسلام آباد اليوم مع سرتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الأمنية والعسكرية.

وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.

كما استقبل الأمير سلمان اليوم رئيس البرلمان الباكستاني آياز صادق. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، التقى الأمير سلمان في مقر إقامته بقصر البنجاب في إسلام آباد اليوم وزير الدفاع الباكستاني اسمة خواجة آصف، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين المملكة وباكستان والأمور ذات الاهتمام المشترك.