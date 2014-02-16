الأمير مقرن: الجامعات لها دور في تعزيز عمل "التعاون"

أكد النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز أن الجامعات لها دور في تعزيز عمل مجلس التعاون. وقال خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الأول لكليات إدارة الأعمال بالجامعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج في جامعة الملك سعود، اليوم: "ما تبديه جامعاتنا من حرص على المساهمة في مسيرة التكامل وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس، هو أمر مقدر يستحق الإشادة، ويأتي في سياق ما تحظي به مسيرة العمل المشترك من اهتمام كريم من قادة دول مجلس التعاون".

وأضاف: "إن اجتماع نخبة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين من كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المؤتمر ليؤكد عمق التعاون بين دول المجلس، والذي شمل جميع المجالات".

وأوضح الأمير مقرن في كلمته: "إن اجتماع هذه النخبة المتخصصة في مجال المال والأعمال ليؤكد أيضا عمق التفاعل بين الجامعات بوصفها مصدر الفكر العلمي الأصيل وبين مؤسسات المال والأعمال بوصفها حقل التطبيق العلمي لقواعد ونظريات هذه العلوم".