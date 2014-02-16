أفغاني يعترف ببيع أرز مغشوش.. والتجارة تصادر ألف كيس

اعترف وافد أفغاني يعمل في أحد المطاعم بجدة، بغش زبائنه في الأرز، ويظهر ذلك العامل عبر فيديو تداوله مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبيع الأرز المرمي في صندوق النفايات.

وحاول أن يعتذر عن فعلته عبر الفيديو، في أجزاء كثيرة من المقطع وهو يعترف بخطئه، ويطلب من المصور قبول أسفه واعداً بعدم تكرار فعلته، خوفاً من انتشار المقطع وإغلاق المطعم، الذي ظهر في الفيديو أنه يعاني من حالة مزرية ومتأخرة في مستوى النظافة أو في طريقة إعداد الأكل للزبائن .

وفي سياق متصل، في يوم يمكن تسميته مجازاً بيوم الإطاحة بالأرز المغشوش في السعودية، تمكنت وزارة التجارة السعودية من ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأرز المغشوش، تقدر بنحو ألف كيس من زنة أربعين كيلوغراما تمت إعادة تعبئتها في أكياس لعلامات تجارة مشهورة، وكانت في طريقها لتنقل إلى أحد المستودعات في حي الشفا جنوبي العاصمة السعودية الرياض .

وقالت الوزارة في خبر صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني إنها تتبعت الشاحنة المتورطة في نقل الأرز المغشوش، وهي في طريقها إلى أحد المستودعات، وكان على متنها عمالة من الجنسيات العربية، حيث تم إيقافها فوراً ومصادرة جميع الكميات المحملة في الشاحنة.