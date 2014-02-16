الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ينفذ تجربة فرضية

‏‫نفذت إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة صباح اليوم الأحد، تجربة فرضية في دار الرعاية الاجتماعية (دار المسنين) بحي النزهة، وشملت التجربة مشاركة عدد من الجهات الحكومية المساندة للدفاع المدني ممثلة في الشؤون الصحية، الهلال الأحمر، شرطة العاصمة المقدسة، الدوريات الأمنية، المرور، إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات بالشؤون الصحية.

وافترضت التجربة وقوع حريق داخل غرفة الأرشيف في مبنى الدار، وتم تنفيذ التجربة وذلك بالقيام بأعمال الإطفاء، والإنقاذ، والإخلاء والفرز الطبي في الموقع، ونقل مجموع من حالات الإصابة "المفترضة" للمستشفيات عن طريق إسعاف الهلال الأحمر.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة العقيد سامي بن حميد الجدعاني أن التجارب المنفذة خلال الفترة السابقة، ركزت على أهمية كيفية التعامل مع الحالات في الحوادث، خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم فرز الحالات داخل سور المبنى إلى فئات حسب نوع الإصابة وخطورتها.