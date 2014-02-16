الصحة توقع عقداً لتأمين الغسيل الكلوي بمليار ريال

وقّعت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عقداً لتأمين الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني للمرضى الكبار والصغار، بتكلفة تزيد عن مليار ريال.

وقال وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في تصريحات صحافيه عقب توقيع العقد، إنه تمت دعوة ست شركات عالمية من ثلاث دول، هي أميركا وألمانيا والسويد، وهذا العقد يأتي امتداداً للعقد الذي سبق توقيعه مع شركة ديا فيرم الألمانية، ويعتبر الجزء الثاني، وتبلغ تكلفته (979.091.809) ريال مع شركة دافيتا هيلث كير الأميركية.

وأوضح أنه تمت دعوة عدة شركات أجنبية وتمت الترسية بمبلغ إجمالي قدره (1.958.183.618) ريالا، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال خمس سنوات ميلادية.

وأشار إلى أن مقدم الخدمة سيقوم بإنشاء واستئجار مراكز للغسيل الكلوي موزعة على المناطق والمحافظات، وتوفير جميع الأدوات اللازمة من تأثيث وتجهيز، وتزويدها بالمعدات والمستهلكات والطاقم الطبي المتكامل، وفقا للمعايير والجودة الفائقة لتقديم أفضل طرق العلاج الفعالة والمتميزة.