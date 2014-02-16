لأول مرة.. تعيين امرأة رئيسة تحرير لصحيفة سعودية

في خطوة هي الأولى من نوعها في السعودية، أعلنت صحيفة "سعودي غازيت" الناطقة بالإنكليزية الأحد تعيين امرأة في منصب رئيس التحرير.

وذكرت الصحيفة أن سمية الجبرتي التي تشغل منصب مساعد رئيس التحرير أصبحت رئيسة التحرير بدلا من خالد المعينا.

ورغم أن عددا من النساء شغلن مواقع قيادية في بعض المجلات، إلا أنها المرة الأولى التي تشغل فيها امرأة هذا المنصب في المملكة .

يذكر أن الجبرتي عملت في صحيفة "عرب نيوز" المنافسة لمدة تسع سنوات قبل أن تنضم الى "سعودي غازيت" العام 2011. وأن الإناث يشكلن غالبية المحررين العشرين العاملين في "سعودي غازيت".

