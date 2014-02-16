تنفيذ "تقاطع" في مكة المكرمة بـ 68 مليون ريال

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة، اتفاقية تنفيذ مشروع تقاطع طريق المدينة المنورة "إشارة النوريه بجوار سوق الهجرة" في مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 68.441.680 ريالاً، وبمدة تنفيذ لا تتجاوز 12 شهراً.

وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، في بيان صحافي إن "الأمانة حريصة على إنجاز المشروعات وفق أفضل المواصفات الفنية"، منوهاً أن المشروع يشغل إحدى المناطق المهمة في أحد المداخل الرئيسية لمكة المكرمة من جهة طريق المدينة المنورة والتي تشهد كثافة مرورية عالية خاصة خلال فترات المواسم، إضافة إلى وجود العديد من المخططات السكنية المحيطة بالمنطقة، حيث سيسهم بشكل كبير في تسهيل وانسيابية الحركة.

وأكد أن الأمانة تسعى إلى إنشاء شبكة متطورة من الطرق الحديثة والتقاطعات وربط أجزاء العاصمة المقدسة، مبيناً أن الأمانة أنجزت عدداً من المشروعات المهمة التي يأتي من بينها مشروع الطريق الدائري الرابع، والذي سيشكل تطوراً كبيراً في الحركة والتنقلات عند اكتماله وسيسهم - بإذن الله - في ربط العديد من أجزاء وأحياء مكة المكرمة وتطوير الحركة المرورية.



