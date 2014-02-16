متعب بن عبدالله يستقبل ضيوف مهرجان "الجنادرية 29"

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، استقبل الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة اليوم، ضيوف المهرجان المشاركين في فعاليات الدورة الـ 29 في فندق الرياض.

وفي بداية الاستقبال رحب الأمير متعب بن عبدالله بضيوف المهرجان في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وحرصه أن يكون حاضراً ومتواجداً معهم كعادته، وقال الأمير متعب: "بلغني - أيده الله - أن أنقل تحياته لكل من حضر المهرجان، فرداً فرداً، وأن أبلغكم محبته الصادقة لكم جميعاً".

كما نقل الأمير متعب بن عبدالله لضيوف مهرجان الجنادرية تحيات الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياتهم للجميع بالتوفيق والسداد.

بعد ذلك، ألقى وزير الثقافة التونسي الأسبق الدكتور مهدي مبروك كلمةً نيابة عن الأدباء والمثقفين المشاركين في الدورة الـ29 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، رفع فيها خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تبنيهم ورعايتهم هذا المهرجان، الذي يُعد جسراً حياً لربط الأفكار والثقافات، ويفتح آفاقاً رحبة من التقارب بين الشعوب العربية والإسلامية، مضيفاً أن "مهرجان الجنادرية يقدم في كل دورة دليلاً قاطعاً على أن الحوار أكثر الطرق فاعلية للتقريب بين الشعوب".