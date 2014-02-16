متى نتحضـر !؟

في شوارع مدن الغرب وأيضا في المدن الناهضة في الشرق لا يسير إنسان في شارع ويلتفت يمنة أو يسرة أو إلى الأمام أو الخلف، إلا ويجد دورات مياه عامة نظيفة جاهزة للاستخدام مجانا أو برسوم رمزية جدا لأنهم يعلمون أن السياح والمشاة والمتنزهين يحتاجون إلى هذه الخدمة باعتبارها خدمة أساسية لا غنى للإنسان عنها ووجودها دليل على تحضر تلك المدن وعدم وجودها يدل على العكس تماما !.

أما في مدننا الحديثة والقديمة والكبرى والصغرى فإن دورات المياه قلما توجد في شوارعها وإن وجدت بأعداد قليلة جدا فإن أحوالها تكون في غاية السوء، وهذه الأحوال قائمة منذ نصف قرن وكأن جميع من عينوا في الأمانات والبلديات قادمون من مجاهل أفريقيا أو من أقوام لم يعرفوا دورات المياه ويقضوا حاجتهم في الخلاء مع أنهم جميعهم تجولوا في دول العالم من غرب وشرق ورأوا كيف توفر هذه الخدمة في كل زاوية وركن وشارع فرعي ورئيسي وتحت الجسور وداخل الأنفاق وعلى الأرصفة، حتى ليظن من يرى تلك الأعداد الغفيرة من دورات المياه أو الشعب هناك كله «حشران» وما هو كذلك ولكن حضارتهم قادتهم إلى زيادة أعداد الدورات بشكل يجعلها متوفرة ولا يحصل ضغط عليها مهما زادت أعداد السائحين حتى في الدول التي تبلغ فيها أعدادهم سنويا ستين مليون سائح، وهم لا يكتفون بدورات المياه العامة النظيفة المريحة بل إن جميع مقاهيهم ومطاعمهم وأسواقهم وملاعبهم وشواطئهم مزودة بدورات المياه الفائقة النظافة، ونحن نردد صباح ومساء : النظافة من الإيمان فإذا دخل الواحد منا دورة مياه في مسجد أو في شارع ــ إن وجد دورة مياه في شارع ــ فإنه قد يقلب ما في معدته وآسف لمثل هذه التعابير غير اللائقة ولكنها الحقيقة المؤسفة والواقع المر الذي لم يتم إصلاحه على الرغم من كثرة التصاريح الصحافية والمشاريع الوهمية، أما دورات المياه الواقعة في المساجد أو في الاستراحات الموجودة بين المدن مثل ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة فإن أحوالها تصعب حتى على الكافر وهذه المقالة رقمها «مائة» أو أكثر في تاريخ نضالي ودعوتي لمعالجة هذه المشكلة «العويصة» وقد أفكر في جمعها وطبعها في كتاب يحصل على البوكر!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"