مشاجرة بين مدير مدرسة أهلية ومالكها في جدة

كشف الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق أنه في صباح اليوم الأحد، تلقت غرفة عمليات الأمن بلاغاً مفاده حدوث خلاف ومشاجرة بين مدير مدرسة خاصة ومالكها، ما استدعى توجيه عدة دوريات للموقع، كذلك تم انتقال ضابط الخفر بمركز شرطة الشمالية للحفاظ على الحالة الأمنية أيضاً، وتم تشكيل لجنة من إدارة التربية والتعليم لحل الخلاف داخل أسوار المدرسة.

وحول الحادثة أوضح المتحدث الرسمي بتعليم جدة عبدالمجيد الغامدي أن الحادث كان عبارة عن خلاف بين ملاك المدرسة، وقد أرسلت إدارة التعليم لجنة للمتابعة وجهها مدير التعليم للتحقيق العاجل في الموضوع والرفع بما يتم، اتخاذ الاجراء اللازم والحازم.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر في منطقة مكة المكرمة علي بن عبد الله الغامدي أن : "فرق الهلال الاحمر، باشرت اليوم المشاجرة التي حدثت في مدرسة أهلية للبنين، حيث تلقت عمليات الهلال الاحمر بجده بلاغاً عند الساعة ٩:٥١ عن حالة مشاجرة داخل حرم المدرسة، وتم توجيه فرقة إلى هناك، وبعد وصولها اتضح أن المشاجرة جماعية، فتم تدعيمها بفرقة أخرى، ونتج عن المشاجرة إصابة حالتين تم معالجتها بالموقع ولم يتم نقل أي حاله".