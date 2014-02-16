مليار ريال لمشروعات تنموية في الطائف

تسعى أمانة محافظة الطائف إلى تحويل الاعتمادات والمخصصات المالية إلى مشروعات تنموية، تهدف إلى تحويل مدينة الطائف إلى مدينة ذكية، ومدينة خضراء، يجعلها بذلك من مدن التنمية المستدامة.

وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج خلال اللقاء الإعلامي الذي عقد بقاعة فندق انتركونتننتال مؤخراً، عن اعتماد العديد من المشروعات البلدية الجديدة التي ستشرع الأمانة في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن المشروعات التنموية الجديدة بلغت كلفتها 900 مليون ريال، بينما بلغت مخصصات الأمانة و 10 بلديات مرتبطة في محافظات الخرمة، وتربة، ورنية، والموية، وميسان، وبلديات بني سعد، وقيا، والمحاني، والقريع بني مالك، ورضوان 1.4 مليار ريال.