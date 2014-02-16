وفاة إفريقي بعد اشتباكات مع رجال الأمن في جدة

قال الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول، نواف البوق، إنه أثناء أداء إحدى دوريات الأمن مهامها بالقبض على مخالفي نظام الإقامة في جنوب المحافظة وتحديداً بالقرب من مدينة حجاج البحر بحي البلد، وبعد أن قام رجال الأمن بالدورية بالاشتباه بمجموعة من الأشخاص (من الجنسية الإفريقية) تبين أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية، وعند استكمال إجراءات الإيقاف قاوموا رجال الأمن.

وأضاف في بيان صحافي: "وبمحاولة القبض على أحدهم قام الباقون بالاعتداء على رجال الأمن بآلة حديدية، مما اضطر الفرقة إلى إطلاق النار للسيطرة عليهم وارتدت الطلقة بعد اصطدامها بجسم صلب وأصابت أحدهم في رأسه، وأدت إلى الوفاة وقد تم إحالة القضية بالكامل إلى دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات".