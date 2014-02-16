وفاة 3 طالبات وإصابة 17 أخريات في حادث مروري

توفيت ثلاث طالبات وأصيب 17 أخريات في حادثة تصادم بين حافلتين كانتا تقلان طالبات كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء، بالإضافة لسيارة صغيرة من نوع "هايلكس"، اليوم بمحافظة ضرماء .

وأجرى مدير جامعة شقراء الدكتور خالد بن سعد بن سعيد اتصالاً هاتفياً بمدير مستشفى ضرماء الدكتور خالد العنزي اطمأن خلاله على الطالبات المصابات المنومات في المستشفى, داعياً المولى عز وجل أن يمن عليهن بالصحة والسلامة .

من جانبها زارت عميدة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء الدكتورة منيرة المبدل يرافقها وكيلات الكلية المنومات بالمستشفى للاطمئنان على حالتهن .