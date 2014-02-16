"التجارة" تصادر 50 ألف مكيف خلال 47 يوماً

بلغ عدد أجهزة التكييف التي صادرتها وزارة التجارة والصناعة منذ البدء في تنفيذ حملة التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في أسواق المملكة خلال الـ 47 يوماً الماضية، أكثر من 50 ألف جهاز تكييف من مختلف الأنواع في الأسواق والمخازن والمستودعات، وسبقتها مصلحة الجمارك في الأول من ذو القعدة 1434هـ الماضي في منع دخول نحو 26 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية عبر المنافذ الحدودية.

وأظهرت الجولات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على خطوط الإنتاج في مصانع المكيفات المحلية التزامها بالمواصفات القياسية المحدثة وببطاقة كفاءة الطاقة التي تلزمها بالحد الأدنى ثلاث نجمات لمكيفات الشباك وأربع نجمات لمكيفات الاسبليت.

ودعت وزارة التجارة والصناعة في بيان رسمي أصدرته عقب البدء في تطبيق الحملة الشركات والمؤسسات التي لديها وحدات تكييف مخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن إلى المسارعة بالإفصاح عنها وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل 26 يناير الماضي، التي أسفرت عن الإفصاح عن أكثر من 850 ألف وحدة غير مطابقة لبطاقة كفاءة الطاقة.