"يوتيوب" يقيم مؤتمراً في الرياض لاكتشاف الموهوبين

يعتزم القائمون على موقع "يوتيوب" إقامة مؤتمر ضخم في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، يهدف إلى اكتشاف الموهوبين.

وأعلنت شركة "غوغل" أن خدمة مشاركة الفيديو التابعة لها "يوتيوب" ستقيم حدثا كبيرا في السعودية، وذلك يوم الأربعاء، الموافق الخامس من مارس 2014.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي الخاص بالمنطقة العربية، على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة لها "غوغل بلس"، أن الحدث يستهدف أصحاب المواهب، بالإضافة إلى أصحاب القنوات المعروفة على "يوتيوب"، كما يستهدف الباحثين عن دخل يحققونه من وراء استخدام الموقع.

وسيحضر هذا المؤتمر عدد من الخبراء والمسؤولين بالموقع من كل أنحاء العالم، حيث سيبحث المؤتمر المواضيع المتعلقة بكيفية استثمار أصحاب المواهب لمواهبهم، وكيفية البدء بمشروع خاص مبني على "يوتيوب".

يذكر أن هذا الحدث التقني سيُنظم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية.

ودعت "غوغل" إلى المسارعة بالتسجيل، لأن الأماكن محدودة، والدعوات حصرية. وبإمكان الراغبين التسجيل عبر الرابط المخصص في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 22 فبراير الجاري، فبالإمكان تسجيل أكثر من شخص.