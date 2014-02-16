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80 مليون ريال لإنشاء استاد رياضي في الأحساء

المصدر: الدمام - بدر الشهري
صورة تخيلية للاستاد الذي سيتم إنشاؤه
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وقع مؤخراً في مدينة الأحساء عقد فاقت تكلفته 80 مليون ريال، من أجل إنشاء استاد رياضي يقع على مساحة تصل إلى 50 ألف متر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف متفرج.

وسيتم إنشاؤه داخل المدينة الجامعية في جامعة الملك فيصل بالأحساء، إذ وقع العقد مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الساعاتي مع إحدى الشركات الوطنية.

ويحتوي الاستاد الرياضي على منصة رئيسية لكبار الزوار، وغرف تبديل ملابس، وغرف استحمام، وكافيتريا لخدمة الجمهور وقاعات للإحماء، ومخازن، ومصليات، ودورات مياه خاصة وعامة، وقد صمم المشروع مكتب عماد الجبر للاستشارات الهندسية.

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