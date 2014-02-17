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الرياض تأسف لفشل "جنيف2" وتصف النظام بـ"المتعنت"

المصدر: الرياض- العربية.نت
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ترأس النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الجلسة الوزارية الأسبوعية، اليوم في قصر اليمامة بالرياض.

ووفقاً لبيان صدر من المجلس، فإنه خلال الجلسة تم تجديد حرص السعودية على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معرباً عن الأمل في أن يسهم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام في استقرار لبنان وازدهاره.

وأبدى المجلس أسفه، لفشل مؤتمر جنيف الثاني حول الأزمة السورية في تحقيق نتائج ملموسة، تنهي معاناة الشعب السوري الشقيق، محملاً النظام السوري مسؤولية هذا الفشل، بسبب تعنته وحرفه المؤتمر عن أهدافه وفق مقررات مؤتمر جنيف الأول.

كلمات دالّة

#السعودية, #الأمير مقرن بن عبدالعزيز, #الرياض, #سوريا

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