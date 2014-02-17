السعودية موعودة بموجة باردة جديدة ابتداء من الغد

يتوقع خبراء الطقس أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الوسطى والشرقية من السعودية، وذلك نتيجة تأثرها بكتلة هوائية باردة اندفعت عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي سببت تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز بمنطقة تبوك، والأمطار على بعض مدن ومحافظات الحدود الشمالية، والمناطق الشمالية، مثل "حقل وضباء وتيماء وعرعر وأجزاء من رفحاء وحائل ، والقطاع الغربي أيضاً.

ومن خلال مشاهدة لحركة الرياح والسحب عبر موقع الأرصاد، يلاحظ تشكل سحب ركامية، مع انخفاض بدرجات الحرارة لتتحول الأجواء إلى باردة صباحاً لكنها لطيفة نهاراً، وتعود باردة جداً ليلاً.

حيث ستلامس مدن المنطقة الوسطى "حائل، والقصيم، والمجمعة" 3 درجات مئوية كحد أدنى، وتصل إلى 20 درجة مئوية كحد أعلى .

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وقد تثير الغبار في بعض المناطق الوسطى، والشمالية الشرقية .

أيضاً متوقع أن تشهد المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية حالة من التقلبات الجوية، التي قد تصل إلى هطول أمطار خاصة على منطقة الباحة والقرى القريبة منها.