القمة الحكومية.. ضرورة ممارسة التكنولوجيا

شهدت دبي خلال الاسبوع الماضي إقامة القمة الحكومية للعام الثاني على التوالي وقد استضافت هذ القمة نخبة من القياديين والمفكرين والمبدعين والاعلاميين وقد شهدت أيام هذه القمة الثلاثة تحاوراً مستقبلياً استطاع ان يضع الحكومات الراغبة في التغيير أمام أسئلة جادة عن رغبتها في أي موقع في العالم في التغيير والتطور وفقا لتلك التحولات الجذرية التي تحدث في العالم، فلم يعد التغيير اليوم يتطلب زمناً كبيراً لإحداثه وخاصة في مجال الخدمات التكنولوجية والاجتماعية، فالتغيير أصبح يحدث بمعدلات زمنية متسارعة جداً قد يصعب على الكثير من الحكومات مواكبته مالم تكن هذه الحكومات لديها اللياقة الإدارية والتنظيمية المناسبة لتحقيق التغير.

"إن تغير الزمن يتطلب تغير الادوات" هذه العبارة هي للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي وهذا يفسر تلك الفلسفة التي أرادت القمة الحكومية ان توصلها للعالم القريب والبعيد، فتغير العالم لم يعد فرصة مستقرة في مكانها وهذا ما يتطلب من الحكومات في كل انحاء العالم أن تواكب هذه التغيرات من خلال ممارسة التكنولوجيا كما عبر عن ذلك رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي (البروفسور كلاوس شواب).

المستقبل لم يعد بعيداً كما كنا نعتقد، بل إن المستقبل أصبح قريباً ولكن متطلباته من المواهب والابداع هي ما سوف يجعل حكومات المستقبل الذكية قادرة على رؤيته من عدمها وخاصة أن التكنولوجيا اليوم تشكل سحباً تقنية تغطي سماء العالم دون تمييز ولن يكون هناك بقعة في العالم لن تظللها السحب التكنولوجية بأمطارها التقنية التي بلا شك سوف تغير العالم دون تمييز.

التحدي الصعب امام الحكومات سيكون أكبر وخاصة في مجال الاعمال التي سوف تواجه الانقراض بسبب التقنية والتكنولوجيا المتقدمة وقد اشار معالي محمد القرقاوي في الجلسة الأولى للمؤتمر إن دراسة في جامعة اكسفورد تقول أن 70% من الأعمال في التخصصات الفنية والإدارية والقانونية وغيرها.. سيمكن استبدالها بأجهزة الحاسب الآلي المتطورة خلال عقدين من الزمن وقد اشار المتحدث الى سؤال مهم وهو: كيف ستتعامل الحكومات مع ذلك..؟

لن يكون العقل الإنساني بمفرده في الساحات الحكومية ستكون التكنولوجيا المنافس العنيد للعقل البشري وستكون الحكومات امام تحد كبير كيف ستخدم المجتمعات مستقبلا، فمطالب الشعوب ستكون متاحة عبر الاجهزة الذكية لذلك يجب الرد عليها من خلال نفس الاجهزة، فالحياة في المجتمعات ستكون مرتبطة بكاملها بالتقنية لذلك فالعلاقة التقليدية بين الحكومات والشعوب لابد وأن تتغير ومن لم يسابق الزمن من الحكومات الراغبة في تطوير شعوبها سيكون مكانه الماضي وستكون التكنولوجيات عبئاً على تلك الشعوب وعلى الحكومات التي لا تستجيب لتلك التغيرات.

مهمة الحكومات كما تشير الدراسات والتجارب السياسية من القياديين الناجحين تتمثل في مثلث محكم "خلق الأنظمة والقوانين - خدمة المجتمع تكنولوجيا-إسعاد الناس اجتماعياً" - الحكومات في مواجهة شعوبها- سيكون عنوان العقود القادمة والحكومات التقليدية في ادائها وفي أي موقع في العالم سوف تواجه العزلة وتوقعاتي للعقود القادمة أن الحكومات التي لن تقوم بمهمتها الخاصة في القرن الحادي والعشرين سوف تواجه ما يمكن تسميته الهجرة التكنولوجية.

الهجرة التكنولوجية كما اتوقعها ستوفر فرصة للشعوب كي تستفيد من خدمات حكومية تقدم في دول مختلفة في العالم وسوف تلجأ الكثير من المجتمعات الى خدمات حكومية تقدم في حكومات غير حكوماتها ولأن التكنولوجيا ذات صفة عالمية فلن يكون من الصعب تكييف خدماتها لكي تقدم خدماتها الكترونياً في كل انحاء العالم قريباً كان أو بعيداً.

الحكومات الحديثة هي حكومات تكنولوجية في مهامها وأدائها ومن المثير في محاضرة (البرفسور كلاش شواب) انه حدد ثلاث مهام للحكومات الحديثة أولا: عليها أن تعتمد التكنولوجيا، ثانياً: عليها المشاركة مع القطاع الخاص، ثالثاً: عليها التشديد على التربية والتعليم، فالبرفسور شواب يقول"إن المواهب هي مصدر المستقبل".

الحكومات الحديثة أمامها الكثير من التحديات فالتقليدية في إدارة المجتمعات لم تعد مفيدة كما أن الاعتقاد أن التكنولوجيا والتقنية هي فقط لتسهيل الاجراءات الإدارية والتنظيمية يخطئ كثيراً.. التكنولوجيا اليوم أصبحت ثقافة بل إنها ستكون الثقافة الوحيدة السائدة بعد أقل من عقدين من الزمن كما تشير التوقعات.

كون التكنولوجيا ثقافة مجتمعية امام الحكومات فهذا يتطلب ان تكون كل الأدوات الحكومية تمارس ذات الثقافة فعملاء الحكومات والمستفيدون من خدماتها هم الفئات الأكثر في العالم فكل الافراد في أي دولة من الدول سيصبحون عملاء دائمين وعلى مدار الساعة للخدمات الحكومية بشتى انواعها الخدمية والاقتصادية والصحية التعليمية بل وحتى السياسية.

العالم يتغير.. هذه العبارة التي تدخل حيز التنفيذ في القرن الحادي والعشرين ستكون محرجة للحكومات التي تتخلف عن هذا التغير ولن يحدث هذا التغير سوى مؤسسات التعليم فلم تعد المعرفة من أهداف التعليم بل إن اقتصاد المعرفة هو البديل المؤكد والموهبة هي المسار الذي سوف يخلق التغيير ولن تكون الموهبة محصورة على الأذكياء أو الحاصلين على معدلات عليا في سجلاتهم المدرسية فقط، فالموهبة المرتبطة بالتكنولوجيا ستقدم للعالم شكلاً جديداً من الذكاء يتيح الفرصة لكثيرين من المبدعين الممارسين للتقنية أن يغيروا العالم وهؤلاء هم فئة الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر في العالم اليوم.

سعادة الشعوب لن يتم تعريفها بعد اليوم في أروقة الثقافة والفكر والاقتصاد، سعادة الشعوب ستعتمد كلياً على التكنولوجيا التي سوف تزيل الكثير من النظريات الاقتصادية والسياسية في العالم ولن يكون ذلك بعيداً أو نسجاً من الخيال العلمي فما حدث خلال العقدين الماضيين يضع الحكومات على اختلاف انواعها امام سؤال كبير (كيف ستواجه الحكومات المستقبل القريب..؟)

القمة الحكومية بدبي وبالأفكار التي طرحها المفكرون العالميون شكلت بزوغاً منتظراً عبر هذا المؤتمر نحو مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين ونحو التحديات التي من الممكن أن تواجهها حكومات المستقبل، فالإيمان بالتغير وممارسة التغيير هما المحفز الرئيس لخلق مجتمعات حديثة لتبني نظريات المستقبل (حكومات ذكية لمجتمعات سعيدة).



نقلاً عن صحيفة "الرياض"