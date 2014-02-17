بحث تأمين الكهرباء بأقل تكلفة غداً في جدة

يناقش ملتقى الجودة الشاملة السادس عشر الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء بجدة تحت شعار (التميز المؤسسي.. والتحديات) غداً الثلاثاء، حسين أداء محطات توليد الكهرباء في تأمين الطاقة بأقل تكلفة تشغيل، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى، والذي يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات منسوبي الشركة وعرض إبداعاتهم والمساهمة في التعريف بثقافة وتطبيقات الجودة الشاملة وتعزيز أواصر التواصل وتبادل المعلومات لأحدث وأفضل المفاهيم والتطبيقات الحديثة في مجال إدارة الجودة الشامل، حيث ستتناول شركة الكهرباء الفرنسية تجربتها في هذا المجال ونتائجه الاقتصادية مستقبلا.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة بالشركة عبدالسلام أن برامج الملتقى ستستمر يومي الثلاثاء والأربعاء 18-19 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 18-19 فبراير 2014م، وأن فعاليات اليوم الأول تشتمل على كلمة الافتتاح وتقديم عدد من أوراق العمل وبعض ورش العمل المصاحبة بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يشتمل على إبداعات واختراعات موظفي الشركة في جميع الجوانب التي تتعلق بمهام الشركة.

وأضاف أن برنامج اليوم الأول سيستعرض تجارب ناجحة محلية وعالمية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة والتغيير الفعال وأثره على الأداء المؤسسي.