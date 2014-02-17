تعرض رجال الدفاع المدني للاختناق خلال مهمة إنقاذ

تمكنت فرقة إنقاذ تابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، أمس الأحد، من إخراج شخصين تعرضا لحالة اختناق داخل خزان أرضي تابع لعمارة سكنية أثناء قيامهم بأعمال التنظيف داخل الخزان.

وتقدر أبعاد الخزان بـ(5×6) متر، وعمقه 4 أمتار، وكان الخزان خاليا من المياه وله فتحه علوية تقدر بـ(50×50) سنتمتر.

استطاع أفراد الإنقاذ الدخول للخزان وإخراج المحتجزين من داخله. وقد أدى ذلك إلى تعرض ثلاثة من رجال الدفاع المدني، بدورهم، لحالة اختناق، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الناطق الاعلامي في العاصمة المقدسة الرائد صالح العلياني أن أسباب الحادث تعود الى استخدام معدة تعمل بمادة الديزل في مكان غير جيد التهوية، مشيراً إلى أن ضيق فتحة الخزان صعبت مهمة إخراج المحتجزين.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أصحاب العمارات إلى التعاقد مع شركات متخصصة عند القيام بمثل هذه الأعمال، وذلك لتوفير وسائل السلامة اللازمة للعمال.