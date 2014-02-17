تغريم دكتور نشر صورة مريض في صحيفة

غرمت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، دكتوراً سعودياً بـ 10 آلاف ريال، بعد قيامه بنشر صورة مريض من دون أخذ موافقته.

وقالت الوزارة في بيان لها: "هذا الأمر يعد من الأمور السرية للمريض، ويعد مخالفة طبقاً للمادة رقم (11) من نظام مزاولة المهن الصحية".

من جهتها أكدت وزارة الصحة بأنها ستقوم بنشر جميع القرارات السابقة والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية، كما أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

وأضافت الوزارة بأنها تنظر إلى القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً إستراتيجياً فاعلاً في التنمية الصحية، وتهيب به في نفس الوقت بالالتزام كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية، لكي تقدم للمستفيدين خدمات طبية آمنة ذات جودة عالية بما يتماشى مع مسؤولية الوزارة وتطلعاتها ومسؤولي ومقدمي الخدمة نحو تقديم خدمات صحية راقية وفق أعلى المستويات العالمية التي تجعل المريض محور الجهود الصحية وتطبيق شعار الوزارة "المريض أولاً".