جمعية الفلك: سقوط القمر الروسي بالسعودية غير مؤكد

سقط القمر الروسي العسكري مساء أمس في منطقة غير معلومة، وفيما كانت أنباء رشحت عبر وسائل إعلام مختلفة أنه سقط في منطقة ما من السعودية، قالت الجمعية الفلكية في جدة إن هذه الأخبار غير مؤكدة، وكل المعلومات التي تحيط بالأقمار العسكرية عادة ما تكون شحيحة وغامضة، مستندة إلى بيان قيادة الفضاء الروسية المقتضب والذي أشار إلى سقوط القمر العسكري دون تحديد مكان ومنطقة سقوطه.

وقال ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية في جدة لـ"العربية.نت": "كل المعلومات حول هذا القمر غامضة، طبيعة القمر العسكرية ربما فرضت ذلك ونحن لسنا متأكدين حتى الآن من سقوطه في السعودية".

وأضاف أبو زاهرة "تابعنا منذ البداية بيانات قيادة الفضاء الروسية وقالت إن القمر سيسقط في المحيط الهادي لكنها قامت بإذاعة بيان مقتضب يوم أمس قالت فيه إن القمر سقط في مكان ما ودون أن تحدد المنطقة التي سقط فيها حتى الآن".

