سرقة 240 ألف ريال من منزل في جدة

أكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق أنه تم القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين قاما بسرقة مبلغ من منزل مواطن وقدره 240 ألف ريال والتخطيط للهرب بعد تقاسم المبلغ إلى إحدى الدول المجاورة .

وذكر ناطق الشرطة في بيان صحافي، أن الجناة نفذوا الحادث ولاذوا بالفرار من المحافظة متجهين الى منطقة جازان بعد اقتسام المبلغ ما دعا الجهات الأمنية بتوجيه مباشر من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز بن عثمان الصولي إلى تشكيل فريق بحث وتحري من شعبة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مدير شرطة جدة اللواء عبدالله بن سمحة القحطاني لسرعة ضبط المنفذين لحادث السرقة والتنسيق مع الجهات الأمنية بجازان والذي أدى إلى ضبط الجناة واستعادة 225 ألف ريال من المبلغ.

وأضاف البوق أن المتهمين، وهما سعودي الجنسية في العقد الثالث والثاني يمني الجنسية في العقد الثاني، وبحسب ما جاء في التحقيق معهما أنهما اعترفا بتفاصيل الحادث، كما أن الأول من أرباب السوابق لذات الأسلوب الإجرامي.

واختتم البوق بيانه مؤكداً على ضرورة التنبه لعدم كشف أسرار المنزل سواء من ممتلكات أو مقتنيات والتدقيق في العاملين ممن نحضرهم لإصلاح أو صيانة داخل البيت، كما شدد على خطورة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في المنازل وناشد باتباع تعليمات مؤسسة النقد في ذلك.

