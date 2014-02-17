صراع بين طبيب سعودي وخبير أعشاب على تويتر

حذر طبيب سعودي مغردين على موقع تويتر من الأخذ بوصفات خبير أعشاب، تعتمد على استخدام العسل لعلاج بعض آلام والتهابات العين، من خلال تغريدة كتب فيها: يهمني التحذير من استخدام العسل لعلاج مشاكل العين، لأنه يؤدي إلى إصابتها بحروق وابيضاض القرنية.

وكانت تغريدة الطبيب السعودي فيصل الطبيقي استشاري جراحة العيون وتصحيح الإبصار بالليزر في جامعة جازان رداً على وصف خبير أعشاب لأحد المرضى بوضع العسل في عينه لعلاجها من أي التهاب، وهو ما دفع خبير الأعشاب رضا العواد إلى كتابة تغريدة منفصلة، بعد ما انهالت عليه الردود حول خطورة وضع العسل في العين لعلاجها، بأنه سيقوم بتصوير مقطع وهو يقوم بالاكتحال بالعسل دون أن يصاب بشيء.

وقال الطبيب السعودي فيصل الطبيقي الحاصل على الزمالة من جامعة هارفارد "إن العسل مادة حارة، وعندما يتم استخدامه لعلاج مشاكل في العين فإن ذلك سيؤدي إلى إصابتها بالحروق وبمشاكل أخرى تتمثل في ابيضاض القرنية، كما حدث مع إحدى الحالات التي قامت بمراجعتي لأكتشف أن السبب كان خلف استخدام العسل كعلاج لمشاكل في العين ولمدة طويلة".

وأضاف "أنا أحترم الطب البديل، لكن هناك من يسيء استخدامه ويقوم بإعطاء وصفات شعبية دون أن يتأكد من المرض أو يقوم بعمل الفحوصات اللازمة، ولأن أمراض العين تختلف من مرض إلى آخر يجب التأكد من نوع إصابتها وإعطائها العلاج اللازم، بدل تجربة القيام بعلاجها بوصفات بديلة قد تؤدي إلى الإضرار الشديد بالعين".

وكانت "العربية نت" حاولت التواصل مع خبير الأعشاب رضا العواد من خلال رقم هاتفه الثابت الذي قام بوضعه في حسابه على تويتر، لكن من أجاب على الهاتف طلب التواصل مع العواد إما عن طريق تويتر أو إرسال رسالة على رقم هاتفه المخصص لرسائل الواتساب، وهو ما قمنا به دون أن نحصل على رد من قبله حول الموضوع.