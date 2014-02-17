ضبط 357 مخالفاً لنظام الإقامة في الشرقية

أسفرت الحملة التي نفذتها وزارة العمل في المنطقة الشرقية بالتعاون مع عددٍ من الجهات الأمنية مؤخراً، عن ضبط 357 عاملاً من مخالفي نظام العمل، حيث استهدفت الحملة حاضرة الدمام، ومحافظتي الخفجي وحفر الباطن، واستمرت مدة ثلاثة أيام.

وشارك في الحملة عدد من مفتشي مكاتب العمل بالمحافظات، ومفتشون من مكتب الدمام، بمساندة قوى الأمن الوقائي، بقيادة مدير شعبة الضبط الإداري العقيد حمد الصقور.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية محمد الفالح أن الحملات التفتيشية بفرع وزارة العمل بالشرقية تعمل بشكل يومي بقسميها الرجالي والنسائي، وأن إجراءات الضبط سارية من قبل الجهات المعنية، وسيواصل فرع وزارة العمل بالشرقية التعاون مع الأمن العام للاستمرار في هذه المهمات حتى يستقيم سوق العمل بالمنطقة بعد الفترة التصحيحية.