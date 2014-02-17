إنقاذ شاب تعرض لـ 7 طعنات في ظهره من مجهولين

نجح فريق طبي في إنقاذ شاب من الموت تعرض لسبع طعنات في ظهره من قبل مجهولين، بعد إجراءه عملية جراحية له في مجمع الدمام الطبي، رغم أن نسبة نجاحها ليست بعالية.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أسعد سعود إن: "المريض (36 عاماً) قد وصل إلى مجمع الدمام الطبي في حالة إسعافية لقسم الطوارئ بالمجمع إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين نتجت عنه إصابته بسبع طعنات بالسكين في ظهره وطرفه السفلي الأيمن، أدت إلى فقدانه لكميات كبيرة من الدم وصدمة نزفية نتج عنها هبوط الضغط وتسارع في القلب واضطراب في الوعي".

وأضاف: "كما أن إحدى الطعنات كانت عميقة ونازفة، إضافة إلى أن الطرف السفلي الأيمن بارداً إضافة إلى ازرقاق الطرف نتيجة انعدام التروية الدموية مع انعدام الحس والحركة فيه".

وأكد أسعد أنه وفقاً للفريق فإنه تم نقل الدم للمصاب مما ساهم في تحسن حالته العامة قبل إدخال المريض لغرفة العمليات، وتم إجراء تصوير للشرايين الذي أظهر وجود انقطاع بالأوعية الدموية الأساسية خلف الركبة، ما شكل خطراً على حياة المصاب بسبب نزف الدم إضافة إلى أن الطرف السفلي فوق الركبة كان مهدداً بالبتر.

وأشار إلى أن تعاون الكادر الطبي بحسب الأعراف الطبية العالمية وتوفر التجهيزات المتطورة المستخدمة في الجراحات الدقيقة ساهم في إنجاحها، رغم أن الوضع التشريحي الصعب لمنطقة الإصابة يؤدي إلى وفاة المريض بالنزف وإلى البتر غالبا حتى في أفضل وأحدث المراكز الطبية العالمية.