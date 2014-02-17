مقتل أربعيني في جنوب مدينة عرعر

قُتل مواطن أربعيني، فجر اليوم، إثر مشاجرة بينه وبين شخص آخر في العقد الثاني من عمره، جنوب مدينة عرعر، بعد تلقيه أكثر من طلقة على أماكن مُتفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته.

وقال الناطق الأمني بشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد بندر الأيداء إنه : "في الساعة الواحدة صباح اليوم الاثنين، تبلغ مركز شرطة الخالدية بعرعر بوجود مواطن متوفي بالصحراء على بعد 10كيلو متر جنوب غرب عرعر، وبعد انتقال الفرق الميدانية وفرق الأدلة الجنائية وعضو هيئة التحقيق والطبيب الشرعي للموقع، وجدت جثة رجل مواطن (49 سنة)، وشوهد على الجثة إصابتها بعيارات نارية نافذة، إحداها في الوجه وثلاثة اصابات بالظهر، وتم رفع كافة الاثار المادية وحفظها لفحصها".

وأوضح أنه تم تحديد هوية الجاني الذي تبين أنه مواطن في الــ 21 من العمر، وتم القبض عليه من قبل فرقة من ادارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الجوف، ووجد بحوزتة مسدس يرجح انه اداة الجريمة، وتم تسليمة لمركز شرطة الخالدية بعرعر، واتضح بعد سماع اقواله أن سبب القتل خلافات شخصية بين الطرفين، وجاري العمل على تسليم اوراق الاستدلال الاولية لمحقق هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق بحكم الاختصاص.