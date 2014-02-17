مقتل بنغالي وإعادة مسروقات بقيمة مليوني ريال

كشف المتحدث الرسمي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان عن وقوع حادث طعن تعرض له سائق نظافة من الجنسية البنغالية بداخل مقر شركة للنظافة جنوب مكة من قبل أحد زملائه من بني جلدته والذي لاذ بالفرار من موقع الحادث، بعد أن سدد طعنة نافذة بظهر المجني عليه أردته قتيلا، وتم الانتقال لمسرح الحادث وجمع المعلومات والتحريات وجاري البحث عن الجاني الهارب.

من جهة أخرى، أعادت شرطة العاصمة المقدسة خلال أقل من 48 ساعة مبلغا ماليا قُدر بمليون ومئتي ألف ريال، إضافة لذهب بلغت قيمته مليونا و 800 ألف ريال.

وقال الميمان في بيانه الصحافي "لقد أبلغ مركز شرطة التنعيم عصر أول أمس من أحد تجار الذهب يرافقه مندوب مبيعاته الذي تعرض بعد صلاة العصر وأثناء توقفه بسيارته التي بداخلها الذهب والمبلغ المالي لمهاجمته من قبل عدد من الأشخاص الذين أوهموا المندوب انهم رجال امن سريين، وأنه مطلوب، وباغتوه بشكل مفاجئ وأركبوه السيارة وتوجهوا به لجهة غير معلومة وأنزلوه بها، وفروا بالسيارة ومحتوياتها".