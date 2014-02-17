وزارة التجارة والصناعة تغلق محالاً مخالفة جنوب جدة

صادرت وزارة التجارة والصناعة ما يزيد عن 1600 مرتبة سرير جنوب جدة يجري تجديدها، وإعادة تلبيسها، وتغليفها ووضع ملصقات عليها، لتزوير بلد المنشأ وغش المستهلكين، من خلال تقليد ماركات عالمية مشهورة، وأغلقت الوزارة على إثرها عددا من المحال المخالفة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة: "داهمت الفرق الميدانية المعمل ورصدت مهام العمالة فيه، وعمد عدد منهم إلى الهروب أثناء مباشرة الفرق الرقابية الموقع، حيث تمت مصادرة معدات تستخدم للتلبيس، وطباعة الماركات المشهورة عليها".

وبحسب بيان الوزارة، فإن المصادرات تضمنت أكثر من 795 قطعة من مراتب الأسرة، و700 مرتبة سرير قديمة وتالفة، وأكثر من 95 مرتبة سرير جديدة بعد إعادة تجديدها وتلبيسها، بالإضافة إلى أربعة أجهزة هواء، وماكينتين خياطة وخمس مراوح، وخمس دباسات هواء، وماكينة لحام، كما صادرت الفرق التفتيشية للوزارة أعدادا كبيرة من الأكياس التي تستخدم لتغليف المراتب، ومجموعة من المطبوعات التي تحمل علامات تجارية مختلفة، فيما تم استدعاء المالك والعاملين للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.