وزارة العمل تضبط 13 ألف مخالفة في 68 ألف زيارة

ضبطت وزارة العمل 13 ألفاً و137 مخالفة إبان زيارتها لأكثر من 68 ألفاً و459 منشأة أخيراً، منها ما نسبته 10.3 في المائة منشئات لم يتم الاستدلال على مواقعها، وتم إقفال خدمات الحاسب الآلي للوزارة عنها، وبحسب وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو اثنين فإن القطاعات الأكثر زيارة شملت تجارة الجملة، التجزئة، البناء والتشييد، ورش الصيانة وخدمات التغذية، وبلغ إجمالي المخالفات التي تم ضبطها (13137) مخالفة.

في حين أحالت وزارة العمل المخالفات التي تم رصدها أثناء الحملة التفتيشية للجهات المختصة، حيث تمت إحالة مخالفات المادة (39) من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى الغير إلى وزارة الداخلية، في حين تمت إحالة مخالفات التوطين الوهمي إلى لجنة التوطين في الوزارة ، كما أُحيلت المخالفات الأخرى للهيئات المختصة، كما هو مقرر نظاماً، وذلك لضمان تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المخالفة.

وأوضح الدكتور أبو اثنين أن وزارة العمل تكثف جهودها لضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية، تهدف في محصلتها إلى تعظيم كفاءة القوى العاملة، سواء الوطنية أو الوافدة، والالتزام بأنظمة العمل والإقامة المعمول بها في السعودية، والقضاء على جميع المخالفين من عمالة أو أصحاب عمل، وذلك بتظافر جميع الجهات، كما أن الفرق المخصصة لحملات التفتيش تجتمع بشكل مستمر لمتابعة مستجدات الحملات.

وأوضح الدكتور أبو اثنين أن مخالفات المادة (39) من نظام العمل بلغت (2034) مخالفة، بما نسبته 16 في المائة من إجمالي المخالفات، فيما بلغت مخالفات التوطين الوهمي (1613) مخالفة بما نسبته 12 في المائة من المخالفات، بينما بلغت مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم تأنيث محلات المستلزمات النسائية (826) مخالفة بما نسبته 6 في المائة، والمخالفات الأخرى (8664) بما نسبته 66 في المائة.

وعلى مستوى المناطق، بين الدكتور أبو اثنين بأن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى نسبة مخالفات، حيث بلغت 25 في المائة، تليها منطقة الرياض بنسبة 21 في المائة، ومن حيث الزيارات تصدرت المنطقة الشرقية نسبة عدد الزيارات بنسبة 22 في المائة، تليها منطقة الرياض بنسبة 19 في المائة.