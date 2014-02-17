"الأمر بالمعروف" تضبط 8 أشخاص يصنعون الخمر في نجران

تمكن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ضبط خمسة مصانع خمور خلال الأسبوع الماضي داخل مدينة نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة في نجران تركي القحطاني أن عدد المقبوض عليهم ثمانية أشخاص ما بين سعودي وآسيوي، وقد تم العثور على كميات من الخمور والعرق الجاهزة للترويج بلغ مجملها أكثر من 2000 لتر، كما تم العثور على قطع حشيش.

وأضاف: "لقد تمت عمليات القبض على تلك المصانع وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وبتنسيق تكاملي مع الجهات المعنية ذات العلاقة، كما تم احالة المقبوض عليهم والمضبوطات الى جهات الاختصاص".

وأكد القحطاني أن الهيئة: "لا تتهاون مع من يقومون بالتصنيع وترويج الخمور والعرق المسكر وأنها ستستمر، في التعامل معهم بما تقتضيه الأنظمة والتعليمات".