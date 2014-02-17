"الهيئة" تنهي معاناة امرأة في تبوك ابتزها جارها

أنهت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معاناة امرأة في تبوك ابتزها جارها بعد حصوله على صورها وبعض مقتنياتها.

وبدأت التفاصيل وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي للهيئة في تبوك الشيخ محمد الزبيدي أن المرأة تقدمت وزوجها ببلاغ رسمي للهيئة يفيد بتعرضها للتهديد والابتزاز من قبل أحد الأشخاص، بعد تمكنه من دخول بيتهم بطريقة غير شرعية وتفتيشه وسرقة صورها وبعض مقتنياتها، ثم قام بعد ذلك بتهديدها بنشر صورها عبر مواقع شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "قامت الهيئة بعد التثبت من صحة البلاغ باجراءاتها وتمكنت من القبض على هذا المبتز وإحالته وكامل ملف القضية للجهات المختصة ".

وحث الزبيدي من يتعرض للتهديد والابتزاز بسرعة إبلاغ الهيئة والجهات الأمنية لتخليصه دون الانسياق والرضوخ لمتطلبات أولئك المبتزين وتهديداتهم.

