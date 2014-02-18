الاعتداء بـ"الضرب" على طبيب في مستشفى عرعر

قالت مصادر لـ"العربية.نت" إن طبيباً يعمل في مستشفى عرعر المركزي تم الاعتداء عليه بالضرب صباح أمس.

وأوضحت أنه تم الاعتداء على الطبيب من قبل مراجع للعيادات الخارجية في المستشفى، واصفتاً ذلك الضرب بـ"المبرح".

وبحسب المصادر، فإن هذا الطيب يعد من الكوادر الجيدة في المستشفى وحسن السيرة، لكن ما حدث يثير الكثير من التساؤلات.

في المقابل أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بمنطقة الحدود الشمالية فـهد الـشمري في بيان له:" أنه حدثت مشاجرة بين مراجع و طبيب عيادة العظام بالعيادات الخارجية بمستشفى عرعر المركزي، وقام رجال الأمن لمستشفى عرعر المركزي باحتجاز الفاعل واستدعاء الدوريات الامنية وتسليمه لهم ، وتم احالة القضية للشرطة".