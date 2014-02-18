الرياض تترجم نظام "الإيذاء" إلى اللغة الإنجليزية

أعلنت الرياض، اليوم الثلاثاء، عن ترجمتها نظام الحماية من الإيذاء، الذي أقرته أخيراً، إلى اللغة الإنجليزية.

وصدرت هذه الترجمة عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، التي أعلنت اليوم أنه سيتم توزيع نسخ من هذا الإصدار على الجهات الرسمية المعنية.

وأوضح رئيس شعبة الترجمة الرسمية، الدكتور صالح بابعير، رئيس المجلس العلمي للترجمة، أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغات الأجنبية، ومن ثم اعتمادها من المجالس العلمية للترجمة التابعة للشعبة، حيث يتوافر لدى الشعبة حالياً مجلس علمي للغة الإنجليزية وآخر للغة الفرنسية، ويضم نخبة من المتخصصين في اللغة المعنية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أوامر ملكية.