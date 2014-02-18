مقتل سائق على يد خادمة إفريقية في منزل أسرة بالدمام

أنهت خادمة إفريقية حياة سائق آسيوي بعد خلاف وقع بينهما، قامت على إثره بتسديد طعنات غائرة أودت بحياته، وذلك في منزل إحدى الأسر في الدمام.

وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تلقي غرفة العمليات بلاغاً من مواطنة في الدمام، تفيد بملاحظتها لسائق الأسرة الخاص ملقياً في فناء المنزل بعد تعرضه للطعن.

وعلى الفور توجهت الدوريات الأمنية للموقع، واتضح أن المصاب وافد ينتمي لإحدى الجنسيات الآسيوية في العقد الثالث من العمر وقد فارق الحياة، نتيجة إصابته بطعنات في الجانب الأيسر من الصدر، وبدأ المختصون في شرطة الدمام إجراءات الضبط الجنائي والتعامل مع الواقعة ونقل جثمان المتوفى إلى المستشفى لاستيفاء الفحوص الطبية.

في حين كشفت التحقيقات الأولية عن تورط الخادمة - وهي تنتمي لإحدى الجنسيات الإفريقية في العقد الرابع من العمر - بالاعتداء على الوافد بعد شجار وقع بينهما، وقامت الشرطة بإيقاف المتهمة رهن التحقيق واستيفاء إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في الواقعة، تمهيداً لإحالتها وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.