ولي العهد السعودي يلتقي اليوم إمبراطور اليابان

من المقرر أن يلتقي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، اليوم إمبراطور اليابان أكيهيتو، ورئيس وزرائه شينزو آبي، وذلك وفقاً للجدول الرسمي للزيارة التي تستغرق أربعة أيام.

يذكر أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين السعودية واليابان. وكان الأمير سلمان وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو، أمس الثلاثاء، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية بعد باكستان، حيث كان في استقباله بمطار هانيدا الدولي ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو وعدد من المسؤولين اليابانيين.

وكانت زيارته إلى باكستان، استغرقت ثلاثة أيام، وتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات، إضافة إلى بحث تعزيز العلاقة بين البلدين وسبل دعمها، وبحث المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان في وداعه في مطار قاعدة شقلالا رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول ركن رشاد محمود، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن رحيل شريف وقادة القوات الباكستانية، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين.