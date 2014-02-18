"الصحة" تغرم أخصائية مختبر بـ 500 ريال

قررت وزارة الصحة، تغريم أخصائية مختبر تعمل في مستشفى خاص في المنطقة الشرقية بـ 500 ريال، بسبب مزاولتها العمل من دون مختبر.

كما قررت الوزارة تغريم فنية مختبر تعمل في نفس المستشفى بـ 3 آلاف ريال، بسب عملها بترخيص مزاولة مهنة منتهي الصلاحية.

وأكد المستشار القانوني والمشرف على الإدارة القانونية الأستاذ إبراهيم المسيطير أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما في ذلك الإغلاق التحفظي لأي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية؛ بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

