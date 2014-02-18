"مبادرة" تدعم المقاولين الشباب في السباكة والكهرباء

بدأت مبادرة "مقاولو المستقبل" استقبال الشباب السعودي الطموح للعمل في مجال المقاولات والإنشاءات خلال معرض شباب وشابات الأعمال السادس بجدة والمقام حالياً بمركز جدة للمنتديات والفعاليات ضمن أسبوع جدة لرواد الأعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة.

وتسعى المبادرة التي أطلقتها "إيمار" السعودية لأعمال الطاقة المحدودة لأول مرة لتمكين الشباب السعودي من الحصول على مشروعات من نظرائهم الكبار ضمن مسؤوليتها المجتمعية لتوطين قطاع المقاولات، مما سيكون له الأثر الأكبر على مستقبل سوق المقاولات والإنشاءات وتهيئة الكادر البشري وتطويره.

وأوضح المشرف على المبادرة المهندس، رامي عبدالعزيز إكرام، أن المبادرة تستهدف صغار المقاولين من خلال تقديم الدعم اللوجستي لهم، وتمكينهم من اكتساب الخبرة العملية عبر تعاقدات الشركة مع القطاعات المختلفة وفي المشاريع التي تعمل بها حالياً ومستقبلاً، مضيفاً أن المبادرة ترمي لدعم الشباب السعودي الطموح وتطوير سوق المقاولات والتشييد بالكوادر والمنشآت الجديدة، فضلاً عن تنمية إمكانات وقدرات المقاولين الشباب، ودعم الشباب السعودي عبر الحصول على مشروعات من نظرائهم كبار المقاولين.

وكشف أن المبادرة ستعمل في مرحلتها الأولى على إبرام عدة عقود مع الشباب في مقاولات الكهرباء والسباكة والتكييف ضمن مشاريع قائمة حالياً، منوهاً بأن المبادرة تتميز بمنح تسهيلات للشباب وتقديم استشارات فنية مع تسهيلات مالية مقدماً، وإعطاء المتميزين أولوية في التعاقدات في المشاريع المستقبلية، مبيناً أنه سيتم استقبال الراغبين في الاستفادة من المبادرة عبر جناح الشركة بمعرض شباب وشابات الأعمال، مستشرفاً في الوقت نفسه بالرؤية المستقبلية لقطاع المقاولات في المملكة، والذي يدعو للتفاؤل وفق مؤشرات الأداء الاقتصادي لقطاع المقاولات في ظل الاستفادة من الكوادر السعودية المؤهلة علمياً ومهنياً وخلقيا،ً وتحفيز الشباب ودفعهم للدخول في هذا السوق الواعد.