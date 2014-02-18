"حافز" لا يشترط فتح حساب بنكي عند التسجيل

أوضح المتحدث الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تيسير المفرج، أن عملية التقديم لبرنامج "حافز" صعوبة الحصول على عمل في هذه المرحلة والذي بدأ مطلع فبراير الحالي لا يشترط إكمال بيانات الحساب البنكي عند التقديم، الأمر الذي من شأنه تخفيف العبء على المتقدمين والبنوك المحلية.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء: "سيتم طلب رقم الحساب البنكي بعد التأكد من استحقاق المتقدم وعند إتمام عملية الصرف، وهي مرحلة لاحقة سيتم الإعلان عنها".

وأشار إلى أنه لوحظ خلال الفترة الماضية حرص الكثير ممن تقدموا لفتح حسابات بنكية لهذا الغرض بينما أن كافة التعليمات والأنظمة الخاصة بالتسجيل لا تنص على اشتراط فتح الحساب عند تقديم الطلب.

وأكد المفرج أن دعم "حافز" البحث عن عمل أو حافز صعوبة الحصول على عمل لا يقتصر على تقديم مخصص مالي لفترة زمنية فقط، بل يقدم خدمات التدريب والتوظيف عن طريق قنوات طاقات، وأن التسجيل الذي يتم خلال هذه الأيام يعد الخطوة الأولى للمستفيدين من هذا الدعم في حال تطابق الشروط عليهم واستحقاقهم.