أطباء ينجحون بإزالة ورم من مخ خمسينية بالربورت

نجح فريق طبي سعودي في إجراء أول عملية على مستوى السعودية باستخدام الروبوت لاستئصال عينة من ورم عميق من داخل مخ سيدة خمسينية.

وأوضح رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك فهد الطبية، الدكتور أحمد لاري، أنه تم إجراء العملية بواسطة جهاز الروبوت لاستئصال الورم، وتم إخراج المريضة من المستشفى في اليوم التالي وهي بحالة صحية جيدة.

وأكد أن هذه العملية تعتبر الأولى على مستوى السعودية، حيث تمتاز العمليات الجراحية في المخ باستخدام جهاز الروبوت بالدقة المتناهية، فبالإمكان أخذ عينة من ورم عميق في الدماغ عن طريق فتحة 3 ملم في الجمجمة، ويتم إخراج المريض للمنزل في اليوم التالي مباشرة، في حين أن التدخل التقليدي يكون أقل دقة وأكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات الجانبية.