الأمير سلمان يلتقي إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء

استقبل الإمبراطور الياباني أكيهيتو، أمس الأربعاء، ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في القصر الإمبراطوري في طوكيو.

ورحب أكيهيتو بالأمير سلمان، الذي نقل بدوره تحيات وتقدير الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الإمبراطور.

وأقام الإمبراطور الياباني في نهاية اللقاء مأدبة غداء تكريماً للأمير سلمان والوفد المرافق له.

توقيع اتفاقيات

كما التقى الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في اليوم الثاني من زيارته الرسمية التي بدأها أمس في العاصمة طوكيو .

وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التركيز خلال اللقاء على بحث كافة السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد ذلك جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة بحضور ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الياباني كما كان مقرراً.

وكان الأمير سلمان أكد في تصريح صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" بعد وصوله إلى طوكيو أن زيارته لليابان تأتي في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتنفيذاً لتوجيهات الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير وتنمية كافة أوجه العلاقة على المستوى الثنائي بما يعزز المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

وشدد على حرص المملكة على استمرار التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما فيه مصلحة البلدين وتعزيز دورهما في الحفاظ على الأمن والسلم إقليمياً ودولياً.

وأبدى الأمير سلمان تطلعه إلى أن تساهم زيارته لليابان في تطوير وتنمية أطر العلاقة بين البلدين لتعميق التعاون بينهما، والتأكيد على حرص المملكة واهتمامها بذلك، مشيداً في الوقت ذاته بدور اليابان ومساهماتها في تنفيذ برامج التنمية في المملكة واستضافتها للطلاب السعوديين في الجامعات والمعاهد اليابانية.