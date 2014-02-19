الدفاع المدني ينقذ شاباً عشرينياً سقط داخل بئر

أنقذ الدفاع المدني في منطقة الباحة رجلا في العشرين من العمر سقط داخل بئر. وتعود التفاصيل بحسب ما رواها مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي السواط لـ"العربية.نت" بتلقيهم بلاغاً عن احتجاز شاب في العقد الثاني من عمره داخل بئر بقرية الودهية بمحافظة العقيق.

وأضاف: "وبعد الوصول إلى الموقع ومعاينته، اتضح أن الشاب على قيد الحياة، فتم استخدام "سلالم الكلال" لنزول أفراد الإنقاذ إلى موقع الشاب أسفل البئر وتم إخراجه وهو بصحة جيدة".

وكشف السواط أن الشاب نزل لاصطياد بعض الطيور وعجز عن الصعود، ما استدعى إبلاغ الدفاع المدني لإخراجه من البئر.