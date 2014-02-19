السياحة تعيد تشكيل لجنتها الاستشارية لمنظمي الرحلات

أصدر الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لمنظمي الرحلات في المملكة، وتضم اللجنة في عضويتها 13 ممثلاً من منظمي الرحلات السياحية المرخص لهم، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من الهيئة كـ "مراقبين"، ويستمر عمل اللجنة لمدة سنة.

وأوضحت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن القرار يأتي ضمن برنامج الهيئة، بغية الارتقاء بمستوى منظمي الرحلات السياحية، لتأدية أدوارهم في دعم السياحة الداخلية، نظراً لحاجة العمل في هذه المرحلة لتنمية السياحة الداخلية، بحسب بيان صادر من هيئة السياحة.

وتهدف اللجنة إلى تطوير نشاط تنظيم الرحلات السياحية، وضمان تقديم خدمة مميزة وبحث المشكلات، التي تعترض نشاط تنظيم الرحلات السياحية، والمشاركة في تطوير معايير وإجراءات ترخيص منظمي الرحلات، ومتابعتهم وتقييم أدائهم، إضافة إلى تحفيز المواطنين على الاستفادة مما تتيحه البرامج السياحية من توفير لجهد ووقت ومال السائح، عبر الحزم السياحية المبرمجة سلفاً من خلال منظم الرحلات السياحية، ما يساهم في تنويع التجربة السياحية في مختلف مناطق المملكة.

وبينت الهيئة أن اللجنة ستقدم المشورة الفنية لمنظمي الرحلات، والمشاركة في جمع وإعداد البحوث، ونشر المعلومات المتعلقة بنشاط تنظيم الرحلات، إلى جانب وضع السياسات والخطط، بغية تحفيز المستثمرين على الانضمام لهذا النشاط، واقتراح الحوافز وأساليب الدعم لنمو نشاطاتهم.

إعادة تشكيل هذه اللجنة، يأتي في سياق اهتمام الهيئة بعدم الانفراد بالرأي، أو سن اقتراح الأنظمة والضوابط دون إشراك ذوي العلاقة، سواء من القطاعات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.