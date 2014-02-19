العثور على جثة صيني تطفو فوق سطح بحر الخليج

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، العقيد بحري خالد العرقوبي، أن الدوريات البحرية الخاصة بوحدة أمن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، شاهدت جثة تطفو على سطح البحر بين ميناء الملك عبدالعزيز باتجاه كورنيش الدمام، وبعد انتشالها تبينت أنها تعود لشخص صيني الجنسية، وهو أحد عمال شركة "شاينا هاربر" التي تقوم بأعمال الدفان في ذلك الموقع.

وأضاف في بيان صحافي: "كان المتوفى، ويدعى هو لانق، يتنقل على زورق خدمة صغير مع عامل صيني آخر بين معدات الحفر والدفان، وانقلب بهما الزورق، ما أدى لغرقه ووفاة المذكور، وسباحة العامل الآخر حتى الساحل، وقد أودع الجثمان بثلاجة الموتى بمجمع الدمام الطبي، وسيتم استكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

من جهة أخرى، أشار إلى أن قطاع حرس الحدود بالجبيل ورده بلاغ من قبل شركة "أرامكو" يفيد بوجود قارب يتعرض للحريق بالقرب من جزيرة كران وكان على متنه عدد 11 بحاراً، جميعهم من الجنسية الهندية، متوجه من سلطنة عمان إلى دولة الكويت، محملاً بأغنام، وقد تم انتشالهم من البحر بواسطة إحدى القطع البحرية التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأضاف العرقوبي: "قامت الشركة أيضاً ببعث قطعتين بحريتين تقومان بإخماد الحريق، إلا أنه غرق بالكامل، وتم استلام البحارة والتوجه بهم إلى قطاع حرس الحدود بالجبيل، وكان بينهم مصابان اثنان، أحدهما بحروق، والآخر بكسر بأحد الأضلاع، وتم نقل المصابين لمستشفى الجبيل العام لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة، أما بقية الطاقم فهو بصحة جيدة، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن غرق القارب، وكذلك إجراءات سفر البحارة".